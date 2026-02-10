Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси. Это следует из постановления Министерства культуры № 155 от 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В Министерстве культуры уточнили, что надбавки выросли на 7%. Согласно постановлению, с 6 февраля 2026 года надбавки были увеличены за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, а также за сложность и напряженность труда. Они составляют от 17% до 32% от суммы окладов сотрудников (ранее от 5% до 25%). Но названные изменения не затронули сотрудников редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство».
Также выросли надбавки к зарплатам за работу в отрасли. Теперь они составляют до 66% от суммы окладов (ранее — 64%).
