Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси

В Беларуси в одной из бюджетных отраслей подняли надбавки.

Источник: Комсомольская правда

Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси. Это следует из постановления Министерства культуры № 155 от 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В Министерстве культуры уточнили, что надбавки выросли на 7%. Согласно постановлению, с 6 февраля 2026 года надбавки были увеличены за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, а также за сложность и напряженность труда. Они составляют от 17% до 32% от суммы окладов сотрудников (ранее от 5% до 25%). Но названные изменения не затронули сотрудников редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство».

Также выросли надбавки к зарплатам за работу в отрасли. Теперь они составляют до 66% от суммы окладов (ранее — 64%).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про невыплату зарплат в Беларуси.

Тем временем Минтруда раскрыло, как хотят защитить белорусов от невыплаты зарплат.

Кроме того, шеф-повар из Италии назвал белорусов нетерпеливыми из-за срока приготовления этого мяса.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше