Надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси

В Министерстве культуры уточнили, что надбавки выросли на 7%. Согласно постановлению, с 6 февраля 2026 года надбавки были увеличены за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, а также за сложность и напряженность труда. Они составляют от 17% до 32% от суммы окладов сотрудников (ранее от 5% до 25%). Но названные изменения не затронули сотрудников редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство».