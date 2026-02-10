Москва поставила задачу: сколько людей будет жить на Дальнем Востоке

Правительство одобрило Стратегию демографической политики для Дальнего Востока до 2030 года с перспективой до 2036 года. Основная задача — обеспечить, чтобы в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа через 10 лет насчитывалось не меньше 7 миллионов 860 тысяч жителей.
Отметим, что по данным Росстата, численность населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) на начало 2025 года составляет 7,86 млн человек. Это около 5,4−5,6% от общего населения России. Таким образом, фактически задача состоит в сохранении постоянства населения.
Также по данным статистиков, за 2015−2021 годы регион потерял более 122 тысячи человек из-за миграции. С начала девяностых регион потерял около 2,56 млн человек.
Среди основных пунктов новой стратегии — набор инициатив по повышению качества жизни населения, ускорению социального и демографического прогресса в макрорегионе, стимулированию рождаемости, здорового образа жизни.
Для ускорения демографического роста предлагается продлить льготные условия для инвесторов и бизнеса, чтобы стимулировать вложения и предпринимательство. Планируется усилить меры по экологии и пожарной защите, а также мониторингу и прогнозированию стихийных бедствий.
Чтобы поднять рождаемость, введут новые формы помощи многодетным семьям, в том числе неполным, приемным, а также с инвалидностью у родителей или детей.
Сохранятся льготные ипотеки и дальневосточный демографический пакет с единовременной выплатой за первого ребенка и дополнительным региональным маткапиталом за второго. Для привлечения молодежи и специалистов стоит задача создать инфраструктуру для учебы и досуга студентов и молодых ученых.
Краевое правительство уточняет, что будет повышена эффективность программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры» и их распространят их на другие дефицитные профессии в регионе.