Москва поставила задачу: сколько людей будет жить на Дальнем Востоке

Правительство одобрило Стратегию демографической политики для Дальнего Востока до 2030 года с перспективой до 2036 года. Основная задача — обеспечить, чтобы в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа через 10 лет насчитывалось не меньше 7 миллионов 860 тысяч жителей.