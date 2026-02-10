Россиян предупредили о замедлении рынка труда и посоветовали сменить профессию

Право на бесплатное повышение квалификации также имеют родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года, и участники специальной военной операции. При этом для последних предусмотрен более широкий выбор образовательных программ. Возможность смены профессии в рамках социального контракта доступна и для молодежи, ищущей работу, а также для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.