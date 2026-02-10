Ричмонд
Россиян предупредили о замедлении рынка труда и посоветовали сменить профессию

На российском рынке труда наметилось замедление, связанное с санкционным давлением со стороны западных стран и высокой ключевой ставкой.

На российском рынке труда наметилось замедление, связанное с санкционным давлением со стороны западных стран и высокой ключевой ставкой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, общая динамика экономики напрямую отражается на занятости. Массовых сокращений пока не фиксируется, однако ситуация меняется. Работникам, которые уже получили уведомления о возможном сокращении численности или штата, депутат рекомендовала заранее задуматься о смене профессиональной траектории.

Парламентарий отметила, что переобучение и повышение квалификации в ряде случаев возможно за счет государства. Граждане, находящиеся под угрозой увольнения, могут обратиться в центры занятости для получения новой, востребованной на рынке труда профессии или специальности.

Право на бесплатное повышение квалификации также имеют родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года, и участники специальной военной операции. При этом для последних предусмотрен более широкий выбор образовательных программ. Возможность смены профессии в рамках социального контракта доступна и для молодежи, ищущей работу, а также для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Светлана Бессараб подчеркнула, что не стоит опасаться переквалификации, если текущая специальность утратила актуальность или изначально не пользовалась спросом. Она призвала внимательно оценивать потребности рынка и использовать предложения, которые формируют службы занятости.

По словам депутата, в рамках национального проекта «Кадры» планируется переоснащение около 1,5 тыс. центров занятости. В них уже работают более подготовленные специалисты, а сами учреждения постепенно трансформируются в центры развития карьеры. Бессараб отметила, что ключевая задача для граждан в текущих условиях — не откладывать поиск новых возможностей и активнее обращаться за поддержкой.

