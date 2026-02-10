Сломанные ручки и заблокированный руль: Машины Haval «берут в заложники» российских автолюбителей

А если открыть замок всё же получается, выбраться обратно — нет. Двери блокируются, а ручки, если «повезёт», ломаются. Непросто и завести иномарки: двигатель не запускается, а стартер крутит вхолостую. По словам владельцев, такие проблемы возникают уже при температуре в десять градусов ниже нуля.