Сломанные ручки и заблокированный руль: Машины Haval «берут в заложники» российских автолюбителей

Проблемы с Haval у российских автомобилистов. Видео © SHOT.
А если открыть замок всё же получается, выбраться обратно — нет. Двери блокируются, а ручки, если «повезёт», ломаются. Непросто и завести иномарки: двигатель не запускается, а стартер крутит вхолостую. По словам владельцев, такие проблемы возникают уже при температуре в десять градусов ниже нуля.
Другая проблема Haval — отключающийся из-за холодов дисплей. По ночам экран «замерзает», а при попытке включения начинает мигать и теряет сенсорные свойства. К слову, заменить такую систему стоит недёшево — от 50 до 80 тысяч рублей.
Ранее автолюбители из Сибири пожаловались на проблемы с китайскими внедорожниками Tank 300. По их словам, на фоне русских морозов печка начинает вести себя неадекватно: у водителя «пекло», а пассажир сзади замерзает при буквально экстремальных температурах.
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.