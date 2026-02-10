Ричмонд
Сломанные ручки и заблокированный руль: Машины Haval «берут в заложники» российских автолюбителей

Автомобили марки Haval «берут в заложники» российских водителей — из-за русских морозов у «китайцов» ломаются ручки, блокируются двери и руль. По данным SHOT, с проблемой столкнулись владельцы моделей H9 и F7x. Выйдя с утра к любимым «бричкам», они понимают, что не могут попасть внутрь.

Источник: Life.ru

Проблемы с Haval у российских автомобилистов. Видео © SHOT.

А если открыть замок всё же получается, выбраться обратно — нет. Двери блокируются, а ручки, если «повезёт», ломаются. Непросто и завести иномарки: двигатель не запускается, а стартер крутит вхолостую. По словам владельцев, такие проблемы возникают уже при температуре в десять градусов ниже нуля.

Другая проблема Haval — отключающийся из-за холодов дисплей. По ночам экран «замерзает», а при попытке включения начинает мигать и теряет сенсорные свойства. К слову, заменить такую систему стоит недёшево — от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее автолюбители из Сибири пожаловались на проблемы с китайскими внедорожниками Tank 300. По их словам, на фоне русских морозов печка начинает вести себя неадекватно: у водителя «пекло», а пассажир сзади замерзает при буквально экстремальных температурах.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.