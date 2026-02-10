Продажу алкоголя ужесточат на Дальнем Востоке: новые данные из стратегии демографической политики

Документ предусматривает снижение доступности спиртных напитков и табачной продукции для населения. Будет введен строгий контроль за количеством и расположением торговых точек — при их размещении власти будут учитывать близость к жилым домам и социальным объектам, таким как школы, детские сады и медицинские учреждения.