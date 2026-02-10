Продажу алкоголя ужесточат на Дальнем Востоке: новые данные из стратегии демографической политики

«Внедрить комплекс макрорегиональных мер, направленных на реализацию Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в постановлении правительства.
Документ предусматривает снижение доступности спиртных напитков и табачной продукции для населения. Будет введен строгий контроль за количеством и расположением торговых точек — при их размещении власти будут учитывать близость к жилым домам и социальным объектам, таким как школы, детские сады и медицинские учреждения.
Кроме того, планируется регламентировать время продажи алкоголя и условия торговли. Ограничительные меры коснутся как традиционной табачной продукции, так и никотинсодержащих изделий, включая электронные сигареты и системы нагревания табака.
