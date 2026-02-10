Ричмонд
Продажу алкоголя ужесточат на Дальнем Востоке: новые данные из стратегии демографической политики

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля, ФедералПресс. Власти регионов в ДФО примут комплекс мер по борьбе с употреблением алкоголя и табачной продукции. Соответствующие положения включены в демографическую стратегию макрорегиона до 2030 года, утвержденную правительством.

Источник: РИА "Новости"

«Внедрить комплекс макрорегиональных мер, направленных на реализацию Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в постановлении правительства.

Документ предусматривает снижение доступности спиртных напитков и табачной продукции для населения. Будет введен строгий контроль за количеством и расположением торговых точек — при их размещении власти будут учитывать близость к жилым домам и социальным объектам, таким как школы, детские сады и медицинские учреждения.

Кроме того, планируется регламентировать время продажи алкоголя и условия торговли. Ограничительные меры коснутся как традиционной табачной продукции, так и никотинсодержащих изделий, включая электронные сигареты и системы нагревания табака.

Ранее сообщалось о том, что правительство приняло новую стратегию демографической политики для Дальнего Востока до 2036 года. Прочитать о ней подробнее можно по ссылке.