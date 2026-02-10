Исполнение госбюджета в 2025 году: рост расходов обеспечен заемными средствами

Он уточнил, что бюджетный дефицит составил 15,7 млрд леев при утвержденном уровне 18,2 млрд. По его словам, на первый взгляд показатели выглядят позитивно: доходы и расходы увеличились, а дефицит оказался ниже плана. Однако ключевые вопросы возникают при анализе источников финансирования.
Экономист обратил внимание, что в 2025 году за счет собственных доходов было профинансировано лишь 78% бюджетных расходов. Для сравнения: в 2017—2020 годах этот показатель составлял 87%.
«Почти 40% прироста расходов обеспечены за счет увеличения внутреннего и внешнего государственного долга, а также полученных грантов. В частности, в 2025 году внутренний долг вырос на 8 млрд леев, внешний — на 3,3 млрд, объем грантов составил около 2 млрд леев. Это свидетельствует о высокой зависимости бюджета от заемных и внешних ресурсов», — написал Головатюк.
Особенно он выделил исполнение бюджета в декабре 2025 года: в этом месяце расходы достигли 13 млрд леев — значительно выше среднемесячного уровня, при этом доходы составили 7,6 млрд леев.
Головатюк подчеркнул, что разница была покрыта за счет роста государственного долга почти на 4 млрд леев и сокращения остатков на казначейских счетах на 3,7 млрд. То есть в результате менее половины декабрьских расходов (около 46%) были профинансированы за счет собственных доходов.
«На фоне сохраняющихся проблем в экономике зависимость Молдовы от внешних и заемных ресурсов усиливается — как в бюджете, так и в потреблении и инвестициях. При этом после 2021 года ни один государственный бюджет не был исполнен в полном объеме, во многом из-за все большего объема заемных средств, закладываемых при его утверждении», — заключил Головатюк.