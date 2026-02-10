Продавцы пожаловались на умышленно портящих технику ради компенсаций россиян

Крупнейшие торговые сети обратились к председателю Верховного суда с просьбой выработать единый подход к применению закона о защите прав потребителей, чтобы остановить системные злоупотребления и поток многомиллионных исков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации ритейлеров, разрозненная судебная практика привела к формированию организованных схем, в рамках которых покупатели намеренно приводят в негодность приобретенную технику, а затем через суды в так называемых «удобных» регионах добиваются от продавцов значительных компенсаций.
В обращении, адресованном председателю Верховного суда Игорю Краснову, компании просят разъяснить спорные положения законодательства, чтобы сформировать единообразную правоприменительную практику по таким делам.
Участники рынка отмечают, что наибольшее число подобных исков рассматривается в судах Самарской и Саратовской областей, а также в Башкирии и Татарстане. По оценкам бизнеса, на регионы Поволжья приходится до 80 процентов всех подобных процессов в стране, а суммарный ежегодный ущерб достигает миллиардов рублей.
Эксперты указывают, что речь идет о явлении forum shopping — ситуации, когда истцы сознательно выбирают суды с наиболее благоприятной для себя практикой. В отрасли это явление называют «потребительским экстремизмом» и подчеркивают, что проблема остается нерешенной уже более четверти века.
В то же время представители общественных организаций признают существование преступных схем, однако считают, что противодействие им должно быть адресным — через уголовное преследование конкретных групп, без ограничения прав добросовестных потребителей.