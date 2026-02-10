Продавцы пожаловались на умышленно портящих технику ради компенсаций россиян

Участники рынка отмечают, что наибольшее число подобных исков рассматривается в судах Самарской и Саратовской областей, а также в Башкирии и Татарстане. По оценкам бизнеса, на регионы Поволжья приходится до 80 процентов всех подобных процессов в стране, а суммарный ежегодный ущерб достигает миллиардов рублей.