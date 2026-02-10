В Новосибирске некоторые дома могут быть построены на цементе с радиацией

В Новосибирске, как и в других городах России, могут быть дома, которые построены на цементе с радиацией. По словам Дарьи Мартынкиной, исполнительного директора Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», импортный цемент не всегда соответствует стандартам качества. В нем могут находится примеси, которые влияют на его износостойкость, следовательно, он сильнее подвержен разрушению. Об этом она рассказала в интервью КП-Новосибирск в рамках Сибирского строительного форума.