В Новосибирске некоторые дома могут быть построены на цементе с радиацией

В Новосибирске, как и в других городах России, могут быть дома, которые построены на цементе с радиацией. По словам Дарьи Мартынкиной, исполнительного директора Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», импортный цемент не всегда соответствует стандартам качества. В нем могут находится примеси, которые влияют на его износостойкость, следовательно, он сильнее подвержен разрушению. Об этом она рассказала в интервью КП-Новосибирск в рамках Сибирского строительного форума.
По словам Мартынкиной, радиационное излучение является одной из потенциальных угроз для жизни и здоровья. Кроме того, существуют специализированные цементы, например, дорожные, которые могут иметь допустимый уровень радиационного фона. Однако такие материалы категорически запрещено использовать в жилом строительстве, поскольку их применение в домах представляет явную опасность для здоровья и жизни людей.
В настоящее время в отрасли внедряется система маркировки «Честный знак», призванная гарантировать добросовестность продукции. Однако на данный момент даже производители контрафакта имеют возможность получить маркировку «Честный знак», поскольку отсутствует механизм, который бы ограничивал доступ к таким меткам только для обладателей соответствующих сертификатов.