На реконструкцию Казанского ТЮЗа направят более 665 миллионов рублей

На реконструкцию зданий Казанского театра юного зрителя, расположенных на улице Островского будет направлено 665,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.
Заказчиком работ выступает АО «Главстрой Татарстана». Согласно документации, подрядчик должен завершить все работы к 18 января 2027 года.
В рамках проекта запланирован комплекс строительно-монтажных работ. Он включает земляные работы, устройство фундаментов, возведение наружных ограждающих конструкций, монтаж кровли и отделку фасадов. Также будут выполнены внутренние отделочные работы и полное обустройство инженерных систем: санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных.
Напомним, в Казани за год отремонтируют 163 многоквартирных дома. Контракты с подрядчиками уже заключены по 45 объектам.