Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реконструкцию Казанского ТЮЗа направят более 665 миллионов рублей

Средства выделят из республиканского бюджета.

Источник: Комсомольская правда

На реконструкцию зданий Казанского театра юного зрителя, расположенных на улице Островского будет направлено 665,7 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает АО «Главстрой Татарстана». Согласно документации, подрядчик должен завершить все работы к 18 января 2027 года.

В рамках проекта запланирован комплекс строительно-монтажных работ. Он включает земляные работы, устройство фундаментов, возведение наружных ограждающих конструкций, монтаж кровли и отделку фасадов. Также будут выполнены внутренние отделочные работы и полное обустройство инженерных систем: санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных.

Напомним, в Казани за год отремонтируют 163 многоквартирных дома. Контракты с подрядчиками уже заключены по 45 объектам.