На реконструкцию Казанского ТЮЗа направят более 665 миллионов рублей

В рамках проекта запланирован комплекс строительно-монтажных работ. Он включает земляные работы, устройство фундаментов, возведение наружных ограждающих конструкций, монтаж кровли и отделку фасадов. Также будут выполнены внутренние отделочные работы и полное обустройство инженерных систем: санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных.