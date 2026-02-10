Ричмонд
Шесть молодых семей в Омске получат почти 20 миллионов рублей на жильё

Семьи, в которых есть дети, смогут претендовать на выплату.

Источник: Freepik

В 2026 году шесть молодых семей в Омске получат социальные выплаты на приобретение или строительство собственного жилья. Общая сумма поддержки из федерального и областного бюджетов составит 19 миллионов 929 тысяч рублей. Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест.

Семьи, в которых есть дети, смогут претендовать на выплату в размере не менее 35% от расчётной стоимости квартиры или дома. Это существенная помощь для тех, кто решил улучшить свои жилищные условия.

Для получения подробной консультации и участия в программе необходимо обратиться в Службу одного окна.

Ранее мы сообщали, что в Омской области опекун похитил у сироты более 4 миллионов рублей.