Катырин: Татарстан является лидером по связям России с исламским миром

Практическое сотрудничество реализуется через проекты с инвесторами из ОАЭ, Малайзии и Турции в автопроме, девелопменте и нефтехимии, а также расширяются контакты с Оманом. Президент ТПП России выразил уверенность, что товарооборот с этими странами будет расти. Динамику могут обеспечить промышленная кооперация вокруг инфраструктурных проектов, поставки оборудования и сервисов, а также развитие таких перспективных направлений, как климатические и адаптационные технологии для промышленности.