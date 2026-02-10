Токаев похвалил Qarmet и заявил, что акимат ставит ему препоны

«Мы продолжаем экспортировать продукцию первичной переработки и импортировать товары высокого передела — эта практика должна сойти на нет. Производство продукции более высокого передела с последующим экспортом должна стать коммерчески более выгодным, чем вывоз просто сырья. Это, конечно, нелегкая задача, но исключения имеются — прежде всего, Qarmet», — сказал он на заседании правительства.
Президент отметил, что этой компании удается наращивать выпуск продукции более высоких переделов, а также обеспечивать соответствующие социальные процессы на предприятии.
«Хотя не без трудностей, в том числе и трудностей, создаваемых местными исполнительными органами. У нас же не любят быть свидетелями чужого успеха. В данном вопросе нельзя допустить перегибов, которые могут негативно отразиться на развитии отрасли», — сказал Токаев.
По его мнению, политика правительства должна быть разумной и рациональной.
Владелец Qarmet — предприниматель Андрей Лаврентьев — занимал в 2025 году 12-е место среди 75 богатейших казахстанцев по версии Forbes с капиталом в $840 млн. При этом еще в 2024 году Лаврентьева в этом списке не было.
Qarmet планирует привлечь средства на реализацию инвестиционной программы до 2028 года в сумме $3,5 млрд у китайских, международных и казахстанских банков второго уровня, сообщила ранее заместитель генерального директора Qarmet по финансам и стратегическому развитию Зауре Заурбекова. В рамках проекта планируется увеличить выпуск стали с 3,6 млн до 5 млн тонн, угля — с 6 млн до 9 млн тонн.
Qarmet является единственным в мире металлургическим комбинатом полного цикла, работающим без природного газа. По словам генерального директора Qarmet Вадима Басина, после прихода нового инвестора в конце 2023 года им была поставлена задача получить доступ к природному газу. При полном переходе на газ потребность предприятия в нем составит 2,3 млрд кубометров.
QazaqGaz сообщила о готовности поставлять 550 млн кубометров газа в год, однако Qarmet начал ориентироваться на возможность 1,2 млрд кубометров газа, готовя инфраструктуру для приема топлива с помощью Актауского трубного завода, который входит в группу. Перевод комбината на природный газ позволит снизить выбросы на 30%.