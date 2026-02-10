Токаев похвалил Qarmet и заявил, что акимат ставит ему препоны

«Мы продолжаем экспортировать продукцию первичной переработки и импортировать товары высокого передела — эта практика должна сойти на нет. Производство продукции более высокого передела с последующим экспортом должна стать коммерчески более выгодным, чем вывоз просто сырья. Это, конечно, нелегкая задача, но исключения имеются — прежде всего, Qarmet», — сказал он на заседании правительства.