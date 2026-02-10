В Калининградской области растёт производство сливочного масла

Всего в регионе в 2025 году произведено 3,8 тысячи тонн этого продукта. Как отметили в ведомстве, это на 5,6% больше, чем в рекордном за десятилетие 2020 году, когда производство масла составило 3,6 тысячи тонн и в 2,4 раза превысило уровень 2016-го.