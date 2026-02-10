Ричмонд
В России снова готовятся ужесточить требования для трудовых мигрантов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 10 февраля). Россия вновь может изменить правила для трудовых мигрантов. Как сообщают российские СМИ, специальная правительственная комиссия одобрила пакет поправок в законодательство, касающееся иностранных граждан. Документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Источник: Vaib.Uz

Одним из ключевых нововведений станет обязанность для временно проживающих в России мигрантов предоставлять в МВД России сведения о своих легальных доходах. В качестве подтверждения будут приниматься справка о доходах за отчётный период, копия налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов физическим лицом.

Также планируется ввести механизм сокращения срока временного пребывания иностранных граждан в России, если у них отсутствует разрешение на работу.

Ещё одно важное изменение касается патентов на работу. Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент, если их доход окажется ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. При этом правило не будет распространяться на первичное получение патента, а также на мигрантов, работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

Для трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, вводится обязательная уплата авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Более того, размер этого платежа будет увеличиваться на 50% за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении иностранного гражданина.

Базовые ставки авансового платежа предлагается установить на уровне 1 200 рублей в месяц для мигрантов, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей и 1 700 рублей в месяц для мигрантов, нанятых частными лицами для личных нужд.

Окончательное решение по законопроекту будет принято после рассмотрения в Госдуме.