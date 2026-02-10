В России снова готовятся ужесточить требования для трудовых мигрантов

Одним из ключевых нововведений станет обязанность для временно проживающих в России мигрантов предоставлять в МВД России сведения о своих легальных доходах. В качестве подтверждения будут приниматься справка о доходах за отчётный период, копия налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов физическим лицом.
Также планируется ввести механизм сокращения срока временного пребывания иностранных граждан в России, если у них отсутствует разрешение на работу.
Ещё одно важное изменение касается патентов на работу. Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент, если их доход окажется ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. При этом правило не будет распространяться на первичное получение патента, а также на мигрантов, работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.
Для трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, вводится обязательная уплата авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Более того, размер этого платежа будет увеличиваться на 50% за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении иностранного гражданина.
Базовые ставки авансового платежа предлагается установить на уровне 1 200 рублей в месяц для мигрантов, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей и 1 700 рублей в месяц для мигрантов, нанятых частными лицами для личных нужд.
Окончательное решение по законопроекту будет принято после рассмотрения в Госдуме.