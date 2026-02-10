В России снова готовятся ужесточить требования для трудовых мигрантов

Ещё одно важное изменение касается патентов на работу. Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент, если их доход окажется ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. При этом правило не будет распространяться на первичное получение патента, а также на мигрантов, работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.