В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению

Тимур Сулейменов указал на существенное охлаждение кредитования банками физических лиц.
«Темпы роста ключевого сегмента — беззалогового потребительского кредитования снизились еще более значительно. Рост общего портфеля — 14,6% в 2025 году против 29,2% в 2024 году, а рост выдач показал еще более существенное снижение — 6,3% против 22,7% в 2024. Вместе с тем темп выдачи залоговых потребительских займов (29%) и автокредитования (30%) остается высоким. Совместно с Агентством продолжим мониторинг качества этих кредитов», — добавил он.
Глава Нацбанка подчеркнул, что в 2026 году будут приняты дополнительные меры для снижения несбалансированного роста кредитования населения.
«Мы задействуем дополнительный комплекс макро- и микропруденциальных инструментов… В этом году мы планируем подключить все банки к единой системе QR-платежей, внедрить сервис цифровых согласий и расширить использование биометрии при оформлении кредитов и крупных платежей для предотвращения мошенничества», — резюмировал Тимур Сулейменов.
5 февраля 2026 года сообщалось, что меры Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка позволили снизить темпы роста займов населению.