Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года рассказал, что делается для снижения уровня закредитованности населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тимур Сулейменов указал на существенное охлаждение кредитования банками физических лиц.

«Темпы роста ключевого сегмента — беззалогового потребительского кредитования снизились еще более значительно. Рост общего портфеля — 14,6% в 2025 году против 29,2% в 2024 году, а рост выдач показал еще более существенное снижение — 6,3% против 22,7% в 2024. Вместе с тем темп выдачи залоговых потребительских займов (29%) и автокредитования (30%) остается высоким. Совместно с Агентством продолжим мониторинг качества этих кредитов», — добавил он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что в 2026 году будут приняты дополнительные меры для снижения несбалансированного роста кредитования населения.

«Мы задействуем дополнительный комплекс макро- и микропруденциальных инструментов… В этом году мы планируем подключить все банки к единой системе QR-платежей, внедрить сервис цифровых согласий и расширить использование биометрии при оформлении кредитов и крупных платежей для предотвращения мошенничества», — резюмировал Тимур Сулейменов.

5 февраля 2026 года сообщалось, что меры Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка позволили снизить темпы роста займов населению.