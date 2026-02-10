В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению

«Темпы роста ключевого сегмента — беззалогового потребительского кредитования снизились еще более значительно. Рост общего портфеля — 14,6% в 2025 году против 29,2% в 2024 году, а рост выдач показал еще более существенное снижение — 6,3% против 22,7% в 2024. Вместе с тем темп выдачи залоговых потребительских займов (29%) и автокредитования (30%) остается высоким. Совместно с Агентством продолжим мониторинг качества этих кредитов», — добавил он.