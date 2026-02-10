Обновленный Geely Coolray вышел на рынок Казахстана

Что изменилось в технике.
Главное обновление — под капотом. Кроссовер получил 1,5-литровый турбомотор на 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Разгон до «сотни» занимает 7,6 секунды, а средний расход заявлен на уровне 6,5 л на 100 км.
Платформа BMA осталась прежней, но настройки доработали для улучшения управляемости и комфорта. Для разных сценариев поездок предусмотрены режимы Eco, Comfort, Sport и Smart.
Внешность стала свежее.
«Кулрей» обзавелся новым передком с переработанной решеткой радиатора и светодиодной оптикой. Сзади появились сквозные LED-фонари. В списке оснащения — двухцветная окраска кузова, 18-дюймовые диски и спортивный спойлер.
По сути, это аккуратный фейслифт без дизайнерских экспериментов. Кроссовер стал выглядеть взрослее, но не потерял молодежный характер.
Салон и цифровые опции.
Интерьер тоже заметно подтянули. Водителю доступны цифровая приборка на 8,8 дюйма и крупный центральный экран на 14,6 дюйма с мультимедийной системой Flyme Auto и поддержкой Android Auto.
В зависимости от версии предлагаются электропривод водительского сиденья, подогревы, электронный селектор трансмиссии и панорамная крыша.
Безопасность и цены.
Обновленный Geely Coolray оснащается ассистентами ADAS уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение и контроль слепых зон. Для города полезна система кругового обзора 540°.
«Обновление отвечает актуальным ожиданиям клиентов и позволяет сохранить ключевые преимущества автомобиля — практичность, сбалансированные характеристики и конкурентную цену», — отметила директор G Motors Kazakhstan Регина Амерханова.
Кроссовер доступен в четырех комплектациях, а цены стартуют от 9,7 млн тенге.
Ранее Курсив Авто рассказывал, что Geely Coolray и Emgrand будут собирать на заводе Orbis Manufacturing, который строится в индустриальной зоне города Алматы. О результатах трехлетнего присутствия Geely в Казахстане можно узнать здесь.