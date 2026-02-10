Обновленный Geely Coolray вышел на рынок Казахстана

Geely Coolray давно стал привычным кроссовером в городском потоке Алматы, Астаны и регионов. Теперь модель получила обновление: более мощный мотор, свежую внешность и современное цифровое оснащение. Курсив Авто выяснил, что именно изменилось и сможет ли «Кулрей» сохранить популярность.