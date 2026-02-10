В Казани до 2027 года модернизируют цех сборки Ту-214 за 360 миллионов рублей

В Казани планируют завершить к декабрю 2027 года реконструкцию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 СУС.
Наибольшая часть средств (153,7 миллиона рублей) предусмотрена на поставку оборудования. Еще 122,5 миллиона рублей заложено на строительно-монтажные работы. В смету также включены расходы на временные сооружения и резерв на непредвиденные затраты.
Напомним, что первый этап реконструкции этого цеха был анонсирован в 2024 году с бюджетом около 320 миллионов рублей. Заказчиком также выступал АО «Туполев». Работы должны были вестись на территории Казанского авиационного завода имени Туполева без остановки производства.