В Казахстане создан Национальный стратегический крипторезерв

«Важный блок работы Нацбанка связан с управлением международных резервов страны. С целью диверсификации национальных резервов создан Национальный стратегический крипторезерв. Для этого разработаны законодательные поправки и сформирован инвестиционный портфель цифровых активов под управлением Нацбанка. Источниками формирования крипторезерва определены инвестиции из золотовалютного резерва (ЗВР) и Нацфонда, а также конфискованные активы по решению правительства. Хранение активов будет осуществляться в Центральном депозитарии, который выступит крипто‑кастодианом и обеспечит защиту и сохранность суверенных активов от действий зарубежных юрисдикций», — озвучил Тимур Сулейменов.