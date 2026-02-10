Пакистан — Казахстан — Китай: зачем бизнесу нужен новый экономический коридор

Если раньше сотрудничество с зарубежными партнерами чаще ограничивалось торговыми операциями, то сегодня компании все активнее переходят к глубокому производственному взаимодействию, ориентированному на рынки Центральной Азии, Китая и Южной Азии. Один из показательных примеров этого сдвига — партнерство компании «Оптима Девелопмент» с пакистанскими компаниями, которое уже выходит за рамки поставок сырья и приближается к созданию совместного предприятия в Казахстане, передает DKNews.kz.
Экономика, которая выходит за пределы торговли.
За последние годы сотрудничество между Казахстаном и Пакистаном заметно активизировалось. Товарооборот между двумя странами уже превысил 100 миллионов долларов, а ключевыми направлениями стали агропромышленный сектор, энергетика, транспорт и транзит.
Для Казахстана особый интерес представляет развитие логистических маршрутов через пакистанские порты. Это не просто новые пути доставки — это возможность диверсифицировать логистику, снизить зависимость от отдельных направлений и получить более прямой доступ к рынкам Южной Азии с сотнями миллионов потребителей.
На этом фоне становится очевидно: Казахстан все увереннее уходит от роли исключительно сырьевого поставщика и начинает встраиваться в производственные цепочки, где формируется основная добавленная стоимость, а продукция ориентируется на экспорт.
Политический импульс и бизнес-реализация.
Дополнительный импульс этим процессам придал недавний визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан. По его итогам были подписаны 37 соглашений и меморандумов, а также совместная декларация о стратегическом партнерстве.
Важно, что эти договоренности не остались на уровне протокольных формулировок. На их фоне частные компании начали переходить от намерений к конкретным проектам, закладывая основу для долгосрочного экономического сотрудничества.
«Мы приехали не обсуждать, а работать».
Одним из таких практических примеров стало сотрудничество компании «Оптима Девелопмент» с пакистанскими партнерами.
«Мы ставили перед собой конкретные цели: приехать в Пакистан, подписать контракт и начать работать. Следующий этап — масштабирование и развитие сотрудничества», — отметил генеральный директор компании Жанат Басанов.
Речь идет не просто о разовых поставках, а о выстраивании устойчивой модели взаимодействия, в которой Казахстан становится активным участником международной производственной кооперации.
Признание, за которым стоят реальные контракты.
В прошлом году сотрудничество получило и символическое, но важное признание со стороны партнеров. Пакистанская компания FrieslandCampina Engro вручила «Оптима Девелопмент» награду за вклад в развитие молочной отрасли.
«Для нас это стало подтверждением того, что наше сотрудничество действительно приносит результат и ценится партнерами. На награде была надпись: “In appreciation of your efforts towards the Dairy Industry” — “В знак признательности за ваши усилия в развитии молочной отрасли”. В мае 2025 года на бизнес-форуме в Карачи мы заключили контракт на 10 млн долларов», — отметил Жанат Басанов.
Этот контракт стал важным шагом, показывающим, что за деловыми контактами и форумами стоят конкретные цифры и реальные обязательства.
Новый маршрут: Пакистан — Казахстан — Китай.
Следующий этап развития таких проектов связан с логистикой и региональной интеграцией. Компания уже смотрит значительно шире традиционных торговых схем.
«Пакистан — Казахстан — Китай, вот новые цели нашей компании, — объясняет Жанат Басанов. — Мы видим потенциал в соединении Южной Азии с Китаем через Казахстан как транзитный хаб. Это не только молочная продукция, но и совместные проекты в пищевой промышленности, где Казахстан может стать производственной базой».
По сути, речь идет о формировании нового экономического коридора, в котором Казахстан играет роль не только транзитной страны, но и центра производства и переработки.
Логистика как ключ к росту.
Подобные инициативы развиваются на фоне обсуждения и реализации новых транспортных маршрутов. В их числе — проекты железнодорожного коридора Казахстан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан, а также развитие мультимодальных маршрутов, позволяющих сокращать сроки и стоимость доставки.
Для бизнеса это означает одно: география рынков расширяется, а барьеры для выхода на них постепенно снижаются.
Когда частный бизнес становится частью стратегии.
В итоге февральский визит президента Токаева в Пакистан стал не просто дипломатическим событием. Он дал мощный импульс реальному бизнесу, который начал превращать политические договоренности в конкретные проекты.
Компании вроде «Оптима Девелопмент» наглядно показывают, как частные инициативы становятся драйверами государственной экономической стратегии — через развитие производства, региональную интеграцию и создание новых точек роста для экономики Казахстана.