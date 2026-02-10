Пакистан — Казахстан — Китай: зачем бизнесу нужен новый экономический коридор

Если раньше сотрудничество с зарубежными партнерами чаще ограничивалось торговыми операциями, то сегодня компании все активнее переходят к глубокому производственному взаимодействию, ориентированному на рынки Центральной Азии, Китая и Южной Азии. Один из показательных примеров этого сдвига — партнерство компании «Оптима Девелопмент» с пакистанскими компаниями, которое уже выходит за рамки поставок сырья и приближается к созданию совместного предприятия в Казахстане, передает DKNews.kz.