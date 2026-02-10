Ричмонд
Пакистан — Казахстан — Китай: зачем бизнесу нужен новый экономический коридор

Казахстанский бизнес постепенно меняет модель работы.

Источник: DKNews.kz

Если раньше сотрудничество с зарубежными партнерами чаще ограничивалось торговыми операциями, то сегодня компании все активнее переходят к глубокому производственному взаимодействию, ориентированному на рынки Центральной Азии, Китая и Южной Азии. Один из показательных примеров этого сдвига — партнерство компании «Оптима Девелопмент» с пакистанскими компаниями, которое уже выходит за рамки поставок сырья и приближается к созданию совместного предприятия в Казахстане, передает DKNews.kz.

Экономика, которая выходит за пределы торговли.

За последние годы сотрудничество между Казахстаном и Пакистаном заметно активизировалось. Товарооборот между двумя странами уже превысил 100 миллионов долларов, а ключевыми направлениями стали агропромышленный сектор, энергетика, транспорт и транзит.

Для Казахстана особый интерес представляет развитие логистических маршрутов через пакистанские порты. Это не просто новые пути доставки — это возможность диверсифицировать логистику, снизить зависимость от отдельных направлений и получить более прямой доступ к рынкам Южной Азии с сотнями миллионов потребителей.

На этом фоне становится очевидно: Казахстан все увереннее уходит от роли исключительно сырьевого поставщика и начинает встраиваться в производственные цепочки, где формируется основная добавленная стоимость, а продукция ориентируется на экспорт.

Политический импульс и бизнес-реализация.

Дополнительный импульс этим процессам придал недавний визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан. По его итогам были подписаны 37 соглашений и меморандумов, а также совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Важно, что эти договоренности не остались на уровне протокольных формулировок. На их фоне частные компании начали переходить от намерений к конкретным проектам, закладывая основу для долгосрочного экономического сотрудничества.

«Мы приехали не обсуждать, а работать».

Одним из таких практических примеров стало сотрудничество компании «Оптима Девелопмент» с пакистанскими партнерами.

«Мы ставили перед собой конкретные цели: приехать в Пакистан, подписать контракт и начать работать. Следующий этап — масштабирование и развитие сотрудничества», — отметил генеральный директор компании Жанат Басанов.

Речь идет не просто о разовых поставках, а о выстраивании устойчивой модели взаимодействия, в которой Казахстан становится активным участником международной производственной кооперации.

Признание, за которым стоят реальные контракты.

В прошлом году сотрудничество получило и символическое, но важное признание со стороны партнеров. Пакистанская компания FrieslandCampina Engro вручила «Оптима Девелопмент» награду за вклад в развитие молочной отрасли.

«Для нас это стало подтверждением того, что наше сотрудничество действительно приносит результат и ценится партнерами. На награде была надпись: “In appreciation of your efforts towards the Dairy Industry” — “В знак признательности за ваши усилия в развитии молочной отрасли”. В мае 2025 года на бизнес-форуме в Карачи мы заключили контракт на 10 млн долларов», — отметил Жанат Басанов.

Этот контракт стал важным шагом, показывающим, что за деловыми контактами и форумами стоят конкретные цифры и реальные обязательства.

Новый маршрут: Пакистан — Казахстан — Китай.

Следующий этап развития таких проектов связан с логистикой и региональной интеграцией. Компания уже смотрит значительно шире традиционных торговых схем.

«Пакистан — Казахстан — Китай, вот новые цели нашей компании, — объясняет Жанат Басанов. — Мы видим потенциал в соединении Южной Азии с Китаем через Казахстан как транзитный хаб. Это не только молочная продукция, но и совместные проекты в пищевой промышленности, где Казахстан может стать производственной базой».

По сути, речь идет о формировании нового экономического коридора, в котором Казахстан играет роль не только транзитной страны, но и центра производства и переработки.

Логистика как ключ к росту.

Подобные инициативы развиваются на фоне обсуждения и реализации новых транспортных маршрутов. В их числе — проекты железнодорожного коридора Казахстан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан, а также развитие мультимодальных маршрутов, позволяющих сокращать сроки и стоимость доставки.

Для бизнеса это означает одно: география рынков расширяется, а барьеры для выхода на них постепенно снижаются.

Когда частный бизнес становится частью стратегии.

В итоге февральский визит президента Токаева в Пакистан стал не просто дипломатическим событием. Он дал мощный импульс реальному бизнесу, который начал превращать политические договоренности в конкретные проекты.

Компании вроде «Оптима Девелопмент» наглядно показывают, как частные инициативы становятся драйверами государственной экономической стратегии — через развитие производства, региональную интеграцию и создание новых точек роста для экономики Казахстана.

