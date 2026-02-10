Bloomberg: Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из РФ

По их данным, две страны подняли этот вопрос на встрече послов ЕС, где был представлен проект 20-го пакета санкций против России. По информации собеседников агентства, Греция и Мальта выразили опасения, что такой шаг может негативно сказаться на судоходной отрасли Европы и привести к повышению цен на энергоносители.