Bloomberg: Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Греция и Мальта выразили сомнения относительно целесообразности введения Евросоюзом полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, две страны подняли этот вопрос на встрече послов ЕС, где был представлен проект 20-го пакета санкций против России. По информации собеседников агентства, Греция и Мальта выразили опасения, что такой шаг может негативно сказаться на судоходной отрасли Европы и привести к повышению цен на энергоносители.
Кроме того, Афины и Валетта запросили разъяснения по другим предложениям из пакета, включая санкции против иностранных портов, где осуществляется погрузка российской нефти, и ужесточение контроля за продажей судов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 20-м пакете санкций намерен заменить неработающий «потолок цен» на российскую нефть полным запретом на ее перевозки, который предлагается обеспечивать совместно со странами Группы семи, в первую очередь с Великобританией и США.