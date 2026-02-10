Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на перевозку нефти из РФ

По информации агентства, две станы выразили опасения, что такой шаг может негативно сказаться на судоходной отрасли Европы и привести к повышению цен на энергоносители.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Греция и Мальта выразили сомнения относительно целесообразности введения Евросоюзом полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти, включая страхование и фрахт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, две страны подняли этот вопрос на встрече послов ЕС, где был представлен проект 20-го пакета санкций против России. По информации собеседников агентства, Греция и Мальта выразили опасения, что такой шаг может негативно сказаться на судоходной отрасли Европы и привести к повышению цен на энергоносители.

Кроме того, Афины и Валетта запросили разъяснения по другим предложениям из пакета, включая санкции против иностранных портов, где осуществляется погрузка российской нефти, и ужесточение контроля за продажей судов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 20-м пакете санкций намерен заменить неработающий «потолок цен» на российскую нефть полным запретом на ее перевозки, который предлагается обеспечивать совместно со странами Группы семи, в первую очередь с Великобританией и США.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше