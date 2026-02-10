Ричмонд
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Крыму в 2026 году планируется построить два жилых дома на 120 квартир для граждан из числа реабилитированных народов, а также два крупных объекта инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания репатриантов. Об этом сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.

Источник: пресс-служба минстроя Крыма

Как уточнил руководитель ведомства, согласно госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2030 года», в этом году планируется возведение жилого дома на 48 квартир в городе Старый Крым Кировского района и 72-квартирного дома в селе Малый Маяк в Алуште.

Кроме того, планируется прокладка сетей водоснабжения в поселке Айкаван Симферопольского района и канализационных сетей в селе Изобильное (Алушта).

По словам Якубова, в прошлом году были сданы в эксплуатацию 168-квартирный жилой дом в Бахчисарае и 72-квартирный дом в Судаке. Кроме того, для репатриантов в 2025 году в разных населенных пунктах республики было приобретено семь квартир на сумму 24,5 миллиона рублей.

«В 2024 году нам удалось обеспечить жилыми помещениями около 230 семей из числа депортированных. В прошлом году улучшили свои жилищные условия порядка 270 семей», — отметил председатель госкомнаца РК.

В целом в рамках госпрограммы планируется завершить строительство шести многоквартирных домов для реабилитированных граждан, в том числе в Ялте, поселке Ленино и Керчи, а также школы в Бахчисарае и полиэтнического центра в Симферополе.