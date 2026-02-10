В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году

По словам Якубова, в прошлом году были сданы в эксплуатацию 168-квартирный жилой дом в Бахчисарае и 72-квартирный дом в Судаке. Кроме того, для репатриантов в 2025 году в разных населенных пунктах республики было приобретено семь квартир на сумму 24,5 миллиона рублей.