Из Самарской области экспортировали в Китай 4,1 тысячи тонн гречихи и подсолнечного масла

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям с начала года проконтролировало экспорт 4,1 тыс. тонн продовольственной продукции (гречихи и подсолнечного масла) из Самарской области в Китай. Соответствующие данные, актуальные на 6 февраля, приводит пресс-служба управления.