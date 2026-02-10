Ричмонд
Режим ЧП в экономике Приднестровья вновь продлен

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев — Sputnik. Верховный совет Приднестровья проголосовал за продление ЧП в экономике до 17 марта включительно.

Источник: Sputnik.md

По мнению депутатов, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.

По словам председателя Верховного совета Приднестровья Татьяны Залевской, режим ЧП продлен еще на месяц из-за сложной ситуация в экономике, а финансовые ресурсы будут в первую очередь направлять на выплату зарплат, пенсий и прочего.

«Ситуация у нас нестабильная, сократились поставки газа. Нам необходимо сфокусировать все свои ресурсы именно на тех целях, которые важны в первую очередь, это наше население, наши социальные объекты. Бюджет… остается социально-ориентированным. Наша задача — в первую очередь обеспечить свои социальные обязательства», — подчеркнула Залевская.

Напомним, режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали, последний раз — 18 декабря.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
