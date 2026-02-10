Режим ЧП в экономике Приднестровья вновь продлен

По мнению депутатов, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.
По словам председателя Верховного совета Приднестровья Татьяны Залевской, режим ЧП продлен еще на месяц из-за сложной ситуация в экономике, а финансовые ресурсы будут в первую очередь направлять на выплату зарплат, пенсий и прочего.
«Ситуация у нас нестабильная, сократились поставки газа. Нам необходимо сфокусировать все свои ресурсы именно на тех целях, которые важны в первую очередь, это наше население, наши социальные объекты. Бюджет… остается социально-ориентированным. Наша задача — в первую очередь обеспечить свои социальные обязательства», — подчеркнула Залевская.
Напомним, режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали, последний раз — 18 декабря.