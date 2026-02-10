Ричмонд
Строительство метро возобновили на ул. Горьковской в Нижнем Новгороде

Как сообщается в tg-канале нижегородского ГУММиД «МетроНН», после вынужденной паузы из-за укрепления фундамента дома № 113 метростроители вновь приступили к формированию стартового котлована размером 22,4 на 70 метров за станцией «Горьковская».

Источник: tg-канал "МетроНН"

Согласно информации, в настоящее время на стройплощадке уже начали разрабатывать грунт и готовить распорную систему для укрепления стен котлована. В ближайшие месяцы специалистам предстоит смонтировать 311 тонн металлоконструкций и разработать 18 тыс. куб. метров грунта.

Отмечается, что морозы и снегопады не повлияли на эти виды работ.

Напомним, в конце января станцию метро начали возводить на пл. Сенной в Нижнем Новгороде.

Работы стартовали одновременно на поверхности и под землей — на глубине около 16 метров. Основной задачей текущего этапа является заливка монолитных конструкций. Они формируют и укрепляют каркас будущего объекта подземного транспорта.