Власти ищут деньги для сноса 14-этажного долгостроя в Нижнем Новгороде

Строительство дома началось еще в 2002 году. Застройщиком была компания «Наш дом», которая впоследствии была признана банкротом. Позднее строительно‑техническая экспертиза показала, что завершение объекта без нарушения законодательства невозможно, все дольщики получили государственные компенсации. Также сообщалось, что в 2022 году участок передали в безвозмездное пользование казённому предприятию «Дом НН». На месте долгостроя (после его сноса) планируется возведение нового многоквартирного дома.