Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде мусорному регоператору дважды заплатили 60 млн за вывоз отходов

Природоохранная прокуратура через суд признала контракт на вывоз ТКО незаконным и вернула деньги в бюджет.

Источник: Комсомольская правда

Во время проверки закупок для государственных нужд природоохранная прокуратура обнаружила, что комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с нарушением закона заключил контракт с новым мусорным регоператором. Подрядчику перечислили 60 миллионов рублей за вывоз на полигоны ранее образовавшихся отходов. Но эти деньги региональный оператор уже получил с жителей региона за вывоз ТКО, сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

— Транспортирование на полигоны ТКО ранее образовавшихся отходов на территории региона уже было оплачено потребителями в рамках единого тарифа, — отметили в ведомстве.

Арбитражный суд Волгоградской области признал контракт незаконным. Регоператор уже вернул 60 миллионов в бюджет — добровольно и в полном объеме.