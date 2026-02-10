В Волгограде мусорному регоператору дважды заплатили 60 млн за вывоз отходов

Во время проверки закупок для государственных нужд природоохранная прокуратура обнаружила, что комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с нарушением закона заключил контракт с новым мусорным регоператором. Подрядчику перечислили 60 миллионов рублей за вывоз на полигоны ранее образовавшихся отходов. Но эти деньги региональный оператор уже получил с жителей региона за вывоз ТКО, сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.