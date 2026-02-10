В Новосибирске стартовала «Сибирская строительная неделя»: 90 фото с первого дня

С 10 по 13 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит ключевое отраслевое событие — международная выставка «Сибирская строительная неделя» и параллельно ей — Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Площадка объединила представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и производителей стройматериалов со всего макрорегиона.
В церемонии открытия участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Глава региона подчеркнул, что «Сибирская строительная неделя» служит важной деловой и практической площадкой для обмена опытом и решения актуальных задач.
В рамках форума запланировано более 40 тематических сессий, посвященных ключевым направлениям развития отрасли, презентации новых проектов и обсуждению стратегий роста. Организаторами выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Новосибирской области, а также отраслевые объединения: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российский союз строителей и АСОНО.