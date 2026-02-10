Евро почти не торгуется на бирже в Минске, но сделки пока есть

В последнее время торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) показывают низкий уровень востребованности евро. Бывают дни, когда эту валюту вообще не продают и не покупают. Или же объемы сделок с ней в 8, 10, 20 раз меньше, чем с российским рублем, юанем и долларом.