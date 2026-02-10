Евро почти не торгуется на бирже в Минске, но сделки пока есть

Убрали из корзины
В конце 2022 года евро исключили из официальной валютной корзины. Санкции снизили его роль в операциях с иностранными компаниями, да и потоки путешественников из Беларуси в ЕС уже совсем не те.
По его словам, это отражает реальное положение дел с использованием различных валют во внешней торговле.
Ситуация на бирже
В последнее время торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) показывают низкий уровень востребованности евро. Бывают дни, когда эту валюту вообще не продают и не покупают. Или же объемы сделок с ней в 8, 10, 20 раз меньше, чем с российским рублем, юанем и долларом.
Но это не означает, что евро вообще уходит в прошлое для Беларуси. Шкут обратил внимание, что теперь ряд сделок просто заключают вне биржи, то есть на межбанковском рынке.
«Основные участники, которые покупают и продают евро на текущий момент, — это как раз банки. Соответственно, бизнесы предпочитают это делать через банки. С технической точки зрения это для них проще», — пояснил эксперт.
Можно ли заменить евро
Шкут также отметил, что место евро, в первую очередь, занял российский рубль.
Это могут быть и российские рубли, и юани, и доллары. В таком случае действуют схемы параллельного импорта.
И все-таки, как считает Шкут, с точки зрения внешней торговли, евро еще остается актуальной валютой. Во-первых, для Беларуси это четвертая по значимости валюта после доллара, российского рубля и юаня. Во-вторых, хотя товары из Европы компании покупают за другие валюты, но цены изначально выражены в евро. Это означает, что курс все равно важен.
Шкут не исключил, что, если в будущем будут какие-либо послабления по западным санкциям, прежний объем сделок в евро вернется. Пока же картина такая, что доля евро на белорусском рынке резко упала, а российского рубля — выросла.