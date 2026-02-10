Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евро почти не торгуется на бирже в Минске, но сделки пока есть

Ярким примером «рикошета» санкций по Европейскому союзу стал мизерный объем сделок с евро на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: Sputnik.by

Валюта, которая используется в большинстве стран ЕС, некогда была в Беларуси вторым по значимости универсальным эквивалентом после доллара. Евро был востребован во внешней торговле и среди физлиц, которые активно путешествовали в Евросоюз.

Убрали из корзины

В конце 2022 года евро исключили из официальной валютной корзины. Санкции снизили его роль в операциях с иностранными компаниями, да и потоки путешественников из Беларуси в ЕС уже совсем не те.

Как напомнил в комментарии для Sputnik финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут, теперь в валютной корзине основная роль у российского рубля (60%), а затем идут доллар (30%) и юань (10%).

По его словам, это отражает реальное положение дел с использованием различных валют во внешней торговле.

Ситуация на бирже

В последнее время торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) показывают низкий уровень востребованности евро. Бывают дни, когда эту валюту вообще не продают и не покупают. Или же объемы сделок с ней в 8, 10, 20 раз меньше, чем с российским рублем, юанем и долларом.

Но это не означает, что евро вообще уходит в прошлое для Беларуси. Шкут обратил внимание, что теперь ряд сделок просто заключают вне биржи, то есть на межбанковском рынке.

«Основные участники, которые покупают и продают евро на текущий момент, — это как раз банки. Соответственно, бизнесы предпочитают это делать через банки. С технической точки зрения это для них проще», — пояснил эксперт.

Можно ли заменить евро

Шкут также отметил, что место евро, в первую очередь, занял российский рубль.

В целом же те европейские товары, которые ранее покупались напрямую за евро, сейчас могут приобретаться за другие валюты.

Это могут быть и российские рубли, и юани, и доллары. В таком случае действуют схемы параллельного импорта.

И все-таки, как считает Шкут, с точки зрения внешней торговли, евро еще остается актуальной валютой. Во-первых, для Беларуси это четвертая по значимости валюта после доллара, российского рубля и юаня. Во-вторых, хотя товары из Европы компании покупают за другие валюты, но цены изначально выражены в евро. Это означает, что курс все равно важен.

Шкут не исключил, что, если в будущем будут какие-либо послабления по западным санкциям, прежний объем сделок в евро вернется. Пока же картина такая, что доля евро на белорусском рынке резко упала, а российского рубля — выросла.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше