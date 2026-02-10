Долги УК Волгоградской области за электричество превысили 226 млн рублей

Эксперты отмечают, что долги у ряда компаний заметно растут. На начало 2026 года самые крупные суммы за свет не оплатили ООО «Парадигма» (10,6 млн рублей) и ООО «УК “7 ветров”» (10,5 млн рублей). В список недобросовестных плательщиков также вошли: ООО «УК Контур» с долгом в 9,3 млн рублей, ООО «УК Надежда» (8,7 млн), ООО «УК “Волга-КомСервис” (5,8 млн), ООО УК “Волжский край” (5,5 млн), ООО Группа компаний “Южные районы Волгограда” (4 млн), ООО “Эксплуатация МКД” (3,8 млн), ООО УК “Комфортный дом” (3,3 млн) и ООО “ЖКХ Городищенское” (2,8 млн). Эти долги создают серьезные проблемы для энергетической инфраструктуры и могут негативно сказаться на комфорте жителей региона.