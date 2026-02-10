В Wildberries назвали самые дорогие покупки кубанцев в 2025 году

При этом самыми популярными категориями остаются одежда и обувь, товары для красоты, белье, домашний текстиль и посуда. На третье место вышли продукты питания, показавшие рост продаж на 44% по сравнению с одеждой и товарами для красоты, где показатель составил 23%. Ассортимент продовольственных товаров включает снэки, детское питание, спортивное и диетическое питание, консервы и бакалею. В пресс-службе маркетплейса отметили, что основным покупателем продовольствия на платформе выступают семьи и малый бизнес, особенно в удаленных регионах и небольших населенных пунктах.