Без паники: мэрия объяснила челябинцам, что делать с домами без управляек

Жители Челябинска, чьи управляющие компании были лишены лицензий, в ближайшее время смогут выбрать новые УК или иной способ управления домами. Об этом сообщили в администрации города.
Речь идет о 174 многоквартирных домах, ранее обслуживавшихся управляющими компаниями, лишенными лицензий по решению Государственной жилищной инспекции. Как пояснили в мэрии, на этой неделе все собственники будут официально уведомлены о необходимости проведения общего собрания для выбора способа управления домом.
Принятое на собрании решение собственникам необходимо будет направить в Государственную жилищную инспекцию. Если же жильцы не смогут определиться с выбором, управление ЖКХ Челябинска параллельно начнет подготовку документов для проведения открытых конкурсов на управление такими домами.
Завершить конкурсные процедуры в администрации планируют до конца апреля текущего года.
При этом в мэрии подчеркнули, что до момента выбора нового способа управления — как по итогам общего собрания, так и по результатам конкурса — обязанности по управлению домами по закону должна исполнять прежняя управляющая компания.
Все дома, оставшиеся без лицензированных УК, будут находиться на контроле управления ЖКХ города. В случае проблем с содержанием общего имущества собственники могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 263−21−21.