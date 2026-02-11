Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы причины отказа омских работодателей от соглашения о минимальной зарплате

В 2026 году принято уже 11 отказов, еще часть — на рассмотрении.

Источник: Freepik

В пресс-службе Минтруда Омской области по запросу «СуперОмска» рассказали, по каким причинам работодатели отказываются присоединяться к региональному соглашению и минимальной зарплате. В 2026 году омские работодатели подали 19 таких заявлений (одно из них — с нарушением срока).

Причины отказов заключаются в следующем:

— предприятия являются тарифно-регулируемыми и не могут включить в утвержденные тарифы повышенные расходы на оплату труда работников;

— нет возможности внести изменения в заключенные ранее договоры на оказание услуг и повысить их стоимость за счет увеличения расходов на оплату труда работников;

— есть категория работодателей, которые по факту выплачивают заработную плату выше МЗП, но принципиально не присоединяются ни к каким региональным соглашениям«, — сообщили “СуперОмску” в Министерстве труда и соцразвития Омской области.

В пресс-службе уточнили, что в понедельник, 9 февраля 2026 года, трехсторонняя комиссия рассмотрела отказы и приняла 11 из них. По остальным заявлениям решения будут приняты позже, после проведения консультаций с работодателями.

Примечательно, что число поданных отказов в сравнении с 2025 годом уменьшилось в два раза.

Напомним, с 1 января 2026 года размер минимальной зарплаты в Омской области для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, с учетом районного коэффициента 1,15 составляет 31 157 рублей, для работников других работодателей — 31 498,5 рубля.