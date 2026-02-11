Восстановителю омской гимназии № 88 заблокировали счета

«СуперОмску» стало известно о действующем по состоянию на вторник, 10 февраля 2026 года, приостановлении операций по счетам ООО «Домострой» Михаила Лихачева. По имеющейся информации, на них сложилось отрицательное сальдо примерно в 13,495 миллиона рублей.
Позиция проходит под кодом 01 «Принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности».
Напомним, весной 2023 года коммерсанты взяли подряд на проектирование и капитальный ремонт здания гимназии № 88 стоимостью свыше 385,47 миллиона рублей. В феврале 2026 года объявлялось о 94-процентной готовности объекта.
За 2025 год с коммерсантами заключили порядка 6 договоров в рамках госзаказа на сумму около 308 миллионов рублей, включая подряд на проведение капремонта СОШ № 13 имени Пушкина по улице 7-й Ремесленной за 117,26 миллиона рублей.
Вместе с тем, по подсчетам «СуперОмска», в течение 2025 года в судах зарегистрировано около 25 исков к ООО «Домострой» примерно на 107 миллионов рублей. Около половины этой суммы, свыше 53 миллионов рублей, заявлено ПАО «Банк ПСБ» по делу из категории «Исполнение обязательств по договорам банковского обслуживания (вклады, счета, расчеты)».
Впрочем, коммерсанты также инициировали судебные разбирательства. Так, в том же 2025 году фирма выиграла тендер на выполнение работ по капитальному ремонту здания столовой-кухни БУ города Омска «Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина» за 73,4 миллиона рублей. Однако в дальнейшем заказчик оформил односторонний отказ от исполнения контракта, после чего ООО «Домострой» был подан иск с требованием «признания недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств».