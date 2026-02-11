Восстановителю омской гимназии № 88 заблокировали счета

Впрочем, коммерсанты также инициировали судебные разбирательства. Так, в том же 2025 году фирма выиграла тендер на выполнение работ по капитальному ремонту здания столовой-кухни БУ города Омска «Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина» за 73,4 миллиона рублей. Однако в дальнейшем заказчик оформил односторонний отказ от исполнения контракта, после чего ООО «Домострой» был подан иск с требованием «признания недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств».