Губернатор посетил предприятия в Неклиновском районе Ростовской области

Неклиновский МЭОК заработал в декабре 2020 года. Общая стоимость проекта составила 1,4 млрд рублей. Мощности комплекса включают линию сортировки до 200 тысяч тонн отходов в год, полигон для размещения до 233 тысяч тонн. Кроме того, были созданы участки для переработки строительного мусора, компостирования органики и обезвреживания отходов.