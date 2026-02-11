Раскрыта причина «возрождения» закрытых омских лесхозов

«Из-за сложной экономической ситуации их присоединяли к другим лесхозам для оптимизации расходов: Нижнеомский — к Горьковскому, Тарский — к Колосовскому. После стабилизации финансового положения благодаря помощи правительства Омской области лесхозы воссоздали для более оперативного решения задач», — пояснил «СуперОмску» начальник обеспечения госзадания и взаимодействия с подведомственными учреждениями Главного управления лесного хозяйства Омской области Федор Купрейкин.