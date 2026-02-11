Ричмонд
Раскрыта причина «возрождения» закрытых омских лесхозов

Ранее «СуперОмск» сообщал о планах на возрождение уже второго менее чем за год омского лесхоза — Тарского.

Источник: РИА "Новости"

Осенью 2025 года объявлено о «повторном» учреждении «Нижнеомского лесхоза». В Главном управлении лесного хозяйства Омской области «СуперОмску» назвали причину образования подобной тенденции.

«Из-за сложной экономической ситуации их присоединяли к другим лесхозам для оптимизации расходов: Нижнеомский — к Горьковскому, Тарский — к Колосовскому. После стабилизации финансового положения благодаря помощи правительства Омской области лесхозы воссоздали для более оперативного решения задач», — пояснил «СуперОмску» начальник обеспечения госзадания и взаимодействия с подведомственными учреждениями Главного управления лесного хозяйства Омской области Федор Купрейкин.

Напомним, как самостоятельное юридическое лицо «Тарский лесхоз» действовал до декабря 2020 года. В свою очередь, «Нижнеомский лесхоз» упразднялся в рамках реорганизации летом 2023 года.

Отметим, на момент публикации на территории Омской области действуют 22 лесхоза: Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Крутинский, Любинский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Омский, Подгородный, Саргатский, Седельниковский, Степной, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, Васисский.