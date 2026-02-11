Раскрыта причина «возрождения» закрытых омских лесхозов

Осенью 2025 года объявлено о «повторном» учреждении «Нижнеомского лесхоза». В Главном управлении лесного хозяйства Омской области «СуперОмску» назвали причину образования подобной тенденции.
«Из-за сложной экономической ситуации их присоединяли к другим лесхозам для оптимизации расходов: Нижнеомский — к Горьковскому, Тарский — к Колосовскому. После стабилизации финансового положения благодаря помощи правительства Омской области лесхозы воссоздали для более оперативного решения задач», — пояснил «СуперОмску» начальник обеспечения госзадания и взаимодействия с подведомственными учреждениями Главного управления лесного хозяйства Омской области Федор Купрейкин.
Напомним, как самостоятельное юридическое лицо «Тарский лесхоз» действовал до декабря 2020 года. В свою очередь, «Нижнеомский лесхоз» упразднялся в рамках реорганизации летом 2023 года.
Отметим, на момент публикации на территории Омской области действуют 22 лесхоза: Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Крутинский, Любинский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Омский, Подгородный, Саргатский, Седельниковский, Степной, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, Васисский.