Венесуэла впервые с 2020 года отправила нефть в Израиль, пишет Bloomberg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Венесуэла впервые с 2020 года отправила партию нефти в Израиль, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Kpler и свои источники.

Источник: РИА "Новости"

«Когда груз прибудет, это будет первая подобная поставка с середины 2020 года, когда Израиль закупил около 470 000 баррелей», — пишет агентство со ссылкой на данные Kpler.

Венесуэла впервые за многие годы отправила в Израиль партию нефти, поскольку экспорт этой латиноамериканской страны расширился после захвата Соединенными Штатами ее президента Николаса Мадуро, отмечает Блумберг.

Груз поставляется для компании Bazan Group, крупнейшего в средиземноморской стране переработчика нефти, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.

Компания Bazan, также известная как Oil Refineries Ltd, отказалась от комментариев, а министерство энергетики Израиля отказалось сообщить, откуда страна получает нефть.

Аналитики издания отмечают, что сделка является последним свидетельством того, как отстранение Мадуро от власти меняет потоки нефти в стране. До этого Венесуэла поставляла нефть в основном в Китай, а в прошлом месяце основными покупателям стали Индия, Испания и США.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе, для Штатов.

Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

