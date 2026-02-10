Ричмонд
Новые пошлины Трампа обернулись для американцев дополнительными расходами

Tax Foundation: пошлины США обернулись для средней семьи в $1 тыс в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новые пошлины в США обернулись для среднестатистической американской семьи дополнительными расходами в 1 тысячу долларов в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Tax Foundation («Налоговый фонд»).

«Пошлины (президента США Дональда — ред.) Трампа соответствуют в среднем увеличению налога на американское домохозяйство в размере 1000 долларов в 2025 году и 1300 долларов в 2026 году», — говорится в документе на сайте организации.

Повышение пошлин стало самым крупным с 1946 года. В общей сложности бюджет получил 264 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин, сказано там.

Однако в долгосрочной перспективе в случае сохранения нынешних и введения обещанных пошлин как со стороны США, так и ответных мер других стран американский ВВП может снизиться на 0,7%, считают авторы документа.

После прихода к власти Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составила от 10% до 41%. Пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки.

Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года — 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

В 2025 году был достигнут максимальный за всю историю уровень госдолга: 38,5 триллиона долларов.

