В Минэнерго заявили о рекордном потреблении газа в Молдове в январе

С разъяснениями ситуации выступило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). В ведомстве указали, что на общую стоимость, указанную в счете на оплату, влияет несколько совокупных факторов, а не только регулируемая цена: некоторые квитанции могут включать задолженности, больший, чем обычно объем потребления энергоресурсов, обусловленный низкими температурами в январе, а также специфику потребления, учитывая энергетическую эффективность жилья и используемое оборудование.