В Минэнерго заявили о рекордном потреблении газа в Молдове в январе

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Объем потребления природного газа в январе текущего года составил в правобережной Молдове 179 миллионов кубометров, что почти на 45 миллионов кубометров больше, чем в декабре 2025 года, когда потребление было около 135,3 миллиона. Такие данные опубликовало Министерство энергетики со ссылкой на АО «Энергоком».
Кроме того, указанный объем газа превышает показатель, зафиксированный в январе 2025 года, когда было потреблено 135,5 миллионов кубометров.
В «Энергокоме» заявили, что увеличение объема поставок обусловлено холодной погодой: средняя температура в январе 2026 года составила −5° C по сравнению с −0,6° C в декабре 2025-го.
Заявление было опубликовано на фоне недовольства потребителей по всей стране, которые начали получать квитанции на оплату газа за январь и возмутились завышенными суммами.
С разъяснениями ситуации выступило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). В ведомстве указали, что на общую стоимость, указанную в счете на оплату, влияет несколько совокупных факторов, а не только регулируемая цена: некоторые квитанции могут включать задолженности, больший, чем обычно объем потребления энергоресурсов, обусловленный низкими температурами в январе, а также специфику потребления, учитывая энергетическую эффективность жилья и используемое оборудование.