В Уфе три исторических дома получили охранный статус

В Уфе в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ включили три выявленных объекта культурного наследия, расположенных на улице Октябрьской революции.

Источник: соцсети / соцсети

Это «Восточный дом усадьбы Сперанских», «Дома Чувильдина и Ольшевской» конца XIX века, а также «Дом Косицкой А. Н.» 1880-х годов. Исторические строения получили утвержденный предмет охраны, границы и режим использования территории. Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно закону, на территории памятника истории и культуры запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культнаследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Ранее сообщалось, что в Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль.