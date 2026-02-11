В Уфе три исторических дома получили охранный статус

Согласно закону, на территории памятника истории и культуры запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.