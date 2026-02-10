Посол России сообщил о сокращении импорта авто из КНР на 44%

Ранее в России зафиксировали массовый рост цен на новые автомобили. В первой половине января 2026 года среднее подорожание составило около 2%, при этом машины, ввозимые по параллельному импорту, могут прибавить в цене до 50%. Эксперты связывали рост стоимости с увеличением ставки НДС, изменениями в расчёте утилизационного сбора и колебаниями валютного курса. По их оценкам, в течение года китайские автомобили могут подорожать на 15−20%, а дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от налоговой политики и общей экономической ситуации.