Посол России сообщил о сокращении импорта авто из КНР на 44%

Дипломат отметил, что общее сокращение импорта из Китая составило чуть более 10% и было ожидаемо. Причиной он назвал насыщение российского рынка рядом категорий китайской продукции, включая автотехнику, которая ранее демонстрировала быстрый рост.
«В 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли», — говорится в сообщении.
Ранее Главное таможенное управление КНР заявило, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2025 года сократился на 6,9% и составил 228,105 млрд долларов. На этом фоне снижение автомобильного импорта стало одним из наиболее заметных показателей в двусторонней торговле.
В заключение посол подчеркнул, что динамика поставок отражает структурные изменения на рынке и корректировку спроса после периода активного роста.
Ранее в России зафиксировали массовый рост цен на новые автомобили. В первой половине января 2026 года среднее подорожание составило около 2%, при этом машины, ввозимые по параллельному импорту, могут прибавить в цене до 50%. Эксперты связывали рост стоимости с увеличением ставки НДС, изменениями в расчёте утилизационного сбора и колебаниями валютного курса. По их оценкам, в течение года китайские автомобили могут подорожать на 15−20%, а дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от налоговой политики и общей экономической ситуации.
