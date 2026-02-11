Ричмонд
Нацбанк повысил курс евро и понизил курс доллара на 11 февраля

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и уменьшил курс доллара и курс российского рубля на 11 февраля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 11 февраля, среду. В частности, курс доллара и курс российского рубля уменьшились, а курс евро, наоборот, заметно подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 11 февраля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8710 белорусского рубля, 1 евро — 3,4205 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7230 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными на вторник, 10 февраля, курс евро стал выше, а курс доллара и курс российского рубля уменьшились в среду, 11 февраля. Больше при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0031 белрубля, курс евро подрос на 0,0113 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0024 белрубля.

Тем временем Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.

