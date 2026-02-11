Ричмонд
Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ и Ирана

Запрет также касается лиц из КНДР и Кубы.

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Выданная во вторник министерством финансов США лицензия на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

«Эта лицензия не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — говорится в документе.

Кроме того, она запрещает транзакции с юрлицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются лицами из Китая или являются совместными предприятиями с ними.

