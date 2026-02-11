Росстат: в ДФО самые высокие цены на вторичку наблюдаются в Приморье и Приамурье

За один квадратный метр в новостройке в Приморье, по данным Росстата, покупатель в конце 2025 года должен был заплатить в среднем 183,8 тыс. рублей, на Камчатке — 179 тыс. рублей, в Якутии — 168,3 тыс. рублей.