Росстат: в ДФО самые высокие цены на вторичку наблюдаются в Приморье и Приамурье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Наибольшая средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) зафиксирована, по данным Росстата за четвертый квартал 2025 года, в Приморском крае и Амурской области — 152,6 и 140,4 тыс. рублей соответственно.
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичке в ДФО составила в четвертом квартале прошлого года 139,8 тыс. рублей.
Ниже среднего по округу цены в Магаданской области (137,9 тыс. рублей), Камчатском крае (137,3 тыс. рублей), Сахалинской области (135,2 тыс. рублей), Забайкалье (131,2 тыс. рублей), Бурятии (126,2 тыс. рублей), Якутии (120,2 тыс. рублей), Хабаровском крае (119,1 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (82,4 тыс. рублей).
Данные о стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Чукотского автономного округа не приведены. При этом на первичном рынке жилья в регионе стоимость 1 кв.м — максимальная в округе — 269,9 тыс. рублей.
За один квадратный метр в новостройке в Приморье, по данным Росстата, покупатель в конце 2025 года должен был заплатить в среднем 183,8 тыс. рублей, на Камчатке — 179 тыс. рублей, в Якутии — 168,3 тыс. рублей.
Средняя по ДФО стоимость 1 кв. м на первичке зафиксирована на уровне 166,4 тыс. рублей. Ниже нее — цены в Амурской области (166 тыс. рублей), Хабаровском крае (164,4 тыс. рублей), на Сахалине (164,3 тыс. рублей), Забайкалье (162,6 тыс. рублей), Магаданской области (161 тыс. рублей), Бурятии (130 тыс. рублей) и ЕАО (112,1 тыс. рублей).