Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа. Документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
Речь идет о поставках товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти и газа в Венесуэле.
Кроме того, Минфин опубликовал лицензию, которая выводит из-под санкций операции для обеспечения эксплуатации портов и аэропортов Венесуэлы.