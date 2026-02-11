Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газа

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа. Документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.