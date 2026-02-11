Минфин США выдал лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти

Документ допускает проведение сделок, которые ранее подпадали под ограничения, если они напрямую связаны с разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на территории Венесуэлы. Речь идет о поставках из США или со стороны американских компаний и граждан, при условии соблюдения обозначенных в лицензии исключений и требований.