Минфин США выдал лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти

Министерство финансов США разрешило отдельные операции, связанные с поставками в Венесуэлу товаров, технологий и услуг для нефтегазовой отрасли. Соответствующую генеральную лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами, регулирующее санкционный режим в отношении этой страны.
Документ допускает проведение сделок, которые ранее подпадали под ограничения, если они напрямую связаны с разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на территории Венесуэлы. Речь идет о поставках из США или со стороны американских компаний и граждан, при условии соблюдения обозначенных в лицензии исключений и требований.
Таким образом, часть санкционных запретов была смягчена для операций, считающихся необходимыми для функционирования энергетического сектора Венесуэлы. При этом действие разрешений ограничено рамками лицензии и не распространяется на иные виды запрещенной деятельности.
Ранее Соединённые Штаты перечислили $500 млн властям Венесуэлы, полученных от первой продажи венесуэльской нефти.