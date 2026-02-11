Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США выдал лицензию на поставку в Венесуэлу товаров для добычи нефти

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на предоставление Венесуэле товаров и технологий, связанных с добычей нефти и газа.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США разрешило отдельные операции, связанные с поставками в Венесуэлу товаров, технологий и услуг для нефтегазовой отрасли. Соответствующую генеральную лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами, регулирующее санкционный режим в отношении этой страны.

Документ допускает проведение сделок, которые ранее подпадали под ограничения, если они напрямую связаны с разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на территории Венесуэлы. Речь идет о поставках из США или со стороны американских компаний и граждан, при условии соблюдения обозначенных в лицензии исключений и требований.

Таким образом, часть санкционных запретов была смягчена для операций, считающихся необходимыми для функционирования энергетического сектора Венесуэлы. При этом действие разрешений ограничено рамками лицензии и не распространяется на иные виды запрещенной деятельности.

Ранее Соединённые Штаты перечислили $500 млн властям Венесуэлы, полученных от первой продажи венесуэльской нефти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше