Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rolex зарегистрировала в России два товарных знака для наручных часов

В частности, бренд зарегистрировал знаки Easylink и Syloxi.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская компания Rolex после приостановки в 2022 году экспорта в РФ зарегистрировала в России товарные знаки Easylink и Syloxi для наручных часов, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию двух товарных знаков компании поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2024 года из Швейцарии от «Ролекс СА», а зарегистрированы только в феврале 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права — декабрь 2034 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по одному классу (№ 14) Международной классификации товаров и услуг, куда входят наручные часы и часы-браслеты всех типов, в частности, аналоговые, гибридные, цифровые, автоматические, механические, кварцевые.

Ранее в январе компания также зарегистрировала товарные знаки Daytona и RLX Rolex для наручных часов. Самый первый товарный знак — свой логотип — компания зарегистрировала еще в 1989 году, истечение срока действия исключительного права на который наступит в декабре 2028 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС пояснял, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в этом случае российский, для него временно недоступен. По словам Зубова, есть ли при этом расчет на возвращение иностранных брендов, неизвестно.