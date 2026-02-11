Rolex зарегистрировала в России два товарных знака для наручных часов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская компания Rolex после приостановки в 2022 году экспорта в РФ зарегистрировала в России товарные знаки Easylink и Syloxi для наручных часов, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявки на регистрацию двух товарных знаков компании поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2024 года из Швейцарии от «Ролекс СА», а зарегистрированы только в феврале 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права — декабрь 2034 года.
Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по одному классу (№ 14) Международной классификации товаров и услуг, куда входят наручные часы и часы-браслеты всех типов, в частности, аналоговые, гибридные, цифровые, автоматические, механические, кварцевые.
Ранее в январе компания также зарегистрировала товарные знаки Daytona и RLX Rolex для наручных часов. Самый первый товарный знак — свой логотип — компания зарегистрировала еще в 1989 году, истечение срока действия исключительного права на который наступит в декабре 2028 года, выяснил корреспондент ТАСС.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС пояснял, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в этом случае российский, для него временно недоступен. По словам Зубова, есть ли при этом расчет на возвращение иностранных брендов, неизвестно.