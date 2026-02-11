Ричмонд
Эксперт Голубева рассказала, как праздничные дни в феврале повлияют на зарплату

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии сообщила, что оклад работающих не уменьшится.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Факт праздничного дня в период рабочей недели не считается основанием для снижения оклада. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

В 2026 году ко Дню защитника Отечества в России установлены праздничные дни — 21−23 февраля, а рабочая неделя после праздника при пятидневке будет четырехдневной: 24−27 февраля.

«Сам факт праздничного дня в месяце не основание снижать оклад, что прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ: наличие праздничных дней в месяце не уменьшает зарплату окладникам, то есть размер оклада сотрудников не зависит от количества рабочих дней и не зависит от производственного календаря», — сказала Голубева.

Эксперт добавила: если оплата сдельная или по выработке, у конкретного работодателя на локальном уровне могут быть предусмотрены компенсации и расчет нормы времени в праздничные дни, которые не могут ухудшать положение работника по зарплате только из-за календаря.