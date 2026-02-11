Россиянам напомнили о размере фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году: сколько он составляет

Депутат ГД Алексей Говырин сообщил, что в 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии составит около 9,6 тыс. рублей без районных коэффициентов.
В России с 1 января 2026 года фиксированная выплата к пенсии по старости повышена на 7,6%, как предусмотрено пенсионным законодательством.
«С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584,69 рублей без районных коэффициентов», — сказал Говырин для РИА Новости.
Напомним, что после апрельской индексации средний размер социальной пенсии в России составит 16,5 тыс. рублей. Сам перерасчет выплат с увеличением на 6,8% запланирован на 1 апреля.
При этом, по заявлению Соцфонда, в 11 российских регионах неработающие пенсионеры получают более 30 тыс. рублей. Например, в Чукотском автономном округе подобная категория граждан получает более 40 тыс. рублей.