Шохин: японские компании готовы вернуться к совместным с Россией проектам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Японские компании готовы вернуться к совместным с Россией проектам, инициированным в 2016 году экс-премьером Синдзо Абэ. Об этом газете «Известия» сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«У Японии есть несколько проектов, которые стоят на низком старте. Но тем не менее они тоже ждут сигнал. Только одно исключение у японцев — энергетика. А все остальное пока заморожено. Проекты есть еще со времен восьми пунктов Синдзо Абэ, и многие из этих проектов были в довольно продвинутом состоянии до 2022 года. Насколько я понимаю, по ним можно если не рвануть, то запустить довольно быстро», — заявил он изданию.
По его словам, даже если в Токио разрешат бизнесу вернуться к своим проектам, Москва примет их только после того, как договорится с иностранными инвесторами об их «привязке» к российской экономике. «Чтобы не было такого, что они решили уйти и забрали все патенты, все ноу-хау, в том числе управленческие. Надо как-то обговаривать соглашения, что этот процесс должен быть плавным и не должен разорять бизнес, в котором инвесторы находились», — считает Шохин.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года предложил президенту России Владимиру Путину план двустороннего экономического сотрудничества из 8 пунктов. Документ подразумевал укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него также входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.