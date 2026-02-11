Новые правила сделок с недвижимостью встревожили новосибирских продавцов и покупателей

Данная норма об обязательном уведомлении о сделках на сумму более 5 миллионов рублей Росфинмониторинга была первоначально установлена Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако быстрый рост цен на жильё привел к тому, что данный порог начал касаться практически любой сделки в крупных городах, в то время как оперативно вносить поправки в закон довольно сложно. Для придания системе большей адаптивности Росфинмониторингу предоставили право самостоятельного установления контрольного лимита с оговоркой, что он не должен быть меньше закрепленной в законе минимальной суммы.